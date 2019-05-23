В Черновцах эвакуируют ОГА из-за угрозы взрыва

Работников и посетителей Черновицкой облгосадминистрации эвакуируют в связи с угрозой взрыва. Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет городской портал 0372 со ссылкой на данные патрульной полиции Черновицкой области.

Отмечается, что в четверг, 23 мая, около 11:30 утра неизвестный гражданин, позвонив с таксофона на 102, сообщил о том, что возле облгосадминистрации заложена взрывчатка.

"Сейчас проводится эвакуация. Возле здания работают спасатели и полиция", - сообщает пресс-служба.

Напомним, ночью 23 мая в одном из ресторанов Обухова произошел взрыв. Неизвестные инули неизвестное устройство в ресторан и исчезли.

Добавим, 21 мая аноним сообщил о заминировании Киевской городской государственной администрации. Работников и посетителей эвакуировали из помещения, а депутаты продолжили прием граждан в "полевых условиях".

До этого из помещения аэропорта "Киев" провели эвакуацию после сообщения о минировании. В тот же день поступил звонок о бомбе в аэропорту Одессы, однако проверка обоих объектов не обнаружила взрывчатку. Во время осмотра аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали около 800 человек. В Одессе были эвакуированы 400 пассажиров и работников аэропорта.