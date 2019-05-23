В Обухове произошел взрыв в ресторане

Фото: ресторан, где произошел взрыв (facebook.com/pol.kyivregion)

Неизвестные бросили взрывчатку в ресторан и исчезли

Полиция Киевской области расследует факт взрыва в одном из ресторанов Обухова, который произошел около 2:00 ночью 23 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что неизвестные бросили неизвестное устройство в ресторан, после этого произошел взрыв. Сообщение о взрыве поступило в полицию от охранника заведения.

"К счастью, на тот момент посетителей не было. Из персонала также никто не пострадал. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, криминалистическая лаборатория", - отметили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители определяют нанесенные взрывом материальный ущерб. Также полиция устанавливает и разыскивает причастных к данному правонарушению.

Фото: ресторан, где произошел взрыв (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, несколько дны назад в Харькове на улице Двінський вблизи одного из домов произошел взрыв, в результате которого погибли 2 человека, еще один пострадавший получил многочисленные повреждения. Предварительно установлено, что взорвалась граната.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области на гранате подорвался пенсионер. 71-летний мужчина получил смертельные повреждения в результате взрыва гранаты РГД-5, трагедия произошла в одном из частных домов Константиновского района.