В Черновцах ослабили карантин

Фото: маршрутка (РБК-Украина)

В городе разрешили возобновить работу общественного транспорта

В Черновцах приняли решение об ослаблении карантинных ограничений. В частности, в городе разрешили возобновить полноценную работу общественного транспорта без специальных проездных.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 13 июля.

"Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила разрешить осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования и в электрическом транспорте в количестве не более, чем количество мест для сидения…", - сообщили в горсовете.

Также в горсовете в ближайшее время планируют отменить ограничения на льготные перевозки в транспорте.

Кроме этого городские власти обратились в Кабинет министров с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Черновцами.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине по состоянию на 13 июля к ослаблению карантина не готовы 7 регионов, при этом Черновицкая область соответствует требованиям Министерства здравоохранения.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине выявили 612 новых случаев коронавируса, из которых 21 - в Черновицкой области.