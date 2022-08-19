UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черновцах и области ввели запрет на фейерверки

Фото: фейерверки запретили в Черновицкой области 19 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Черновицкой области запретили использование фейерверков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.

"Запретить использование на территории Черновицкой области фейерверков, салютов и пиротехнических средств на период военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения", - говорится в нем.

Как сообщалось, Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить использование и продажу фейерверков, в частности салютов и петард. Документ поддержали за основу 250 депутатов.

Ранее фейерверки запретили в Полтавской области, Одессе и Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине