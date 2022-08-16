Рада в шаге от запрета фейерверков по всей Украине

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий. Документ за основу поддержали 250 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослав Железняка в Telegram .

Проектом закона №7438. предлагается запретить использование и продажу фейерверков, в частности салютов и петард, кроме фейерверков класса F1, которые имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума не превышает 60 дБ.

Кроме того, устанавливается возрастное ограничение по их покупке (16 лет).