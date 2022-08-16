Рада в шаге от запрета фейерверков по всей Украине
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий. Документ за основу поддержали 250 депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.
Проектом закона №7438. предлагается запретить использование и продажу фейерверков, в частности салютов и петард, кроме фейерверков класса F1, которые имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума не превышает 60 дБ.
Кроме того, устанавливается возрастное ограничение по их покупке (16 лет).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть возможность запреты петард и фейерверков во время военного положения.
Ранее фейерверки запретили в Полтавской области, Одессе и Киеве.
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