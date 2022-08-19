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В Чернівцях та області ввели заборону на фейєрверки

Фото: феєрверки заборонили у Чернівецькій області 19 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Чернівецькій області заборонили використання феєрверків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

"Заборонити використання на території Чернівецької області феєрверків, салютів і піротехнічних засобів на період воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення", - йдеться в ньому.

Як повідомлялось, Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект, яким пропонується заборонити використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард. Документ за основу підтримали 250 депутатів.

Раніше феєрверки заборонили в Полтавській області, Одесі та Києві.

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