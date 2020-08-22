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В Черновцах могут начаться протесты из-за усиления карантина, - мэр

Черновцы, Суббота 22 августа 2020 04:14
В Черновцах могут начаться протесты из-за усиления карантина, - мэр
Фото: протест в Черновцах (acc.cv.ua)
Автор: Инна Собора

Жители города не готовы к жесткому карантину

Жители Черновцов не готовы к усилению карантина и могут выйти на протесты. Город попал в "красную" зону карантина.

Об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Алексей Каспрук в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, местные жители не верят в угрозу коронавируса и не хотят выполнять условия жесткого карантина.

"Люди не готовы к красной зоне. Десятки тысяч предпринимателей на Калиновском рынке просто обанкротятся, если будет очередной локдаун. Поэтому и идут переговоры", - сказал и.о. мэра.

Каспарук добавил, что из-за нескольких нарушителей должна свернуться вся экономика города, а люди к этому не готовы и могут начать общественные протесты.

Напомним, в Черновцах отменили все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины после того, как правительство отнесло город к "красной зоне" карантина.

21 августа под стенами Черновицкой ОГА устроили протест.

РБК-Украина писало, в Черновицкой области уже двое суток подряд фиксируют более 200 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Новости Украины протесткарантинЧерновцы
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