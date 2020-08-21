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В Черновцах устроили протест из-за усиления карантина

Черновцы, Пятница 21 августа 2020 14:31
В Черновцах устроили протест из-за усиления карантина
Фото: протест в Черновцах (acc.cv.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Протестующие требуют разрешить и дальше работать детским садикам, учреждениям питания

В Черновцах вводят новые карантинные ограничения из-за внесения города в красную зону. В связи с этим под стенами Черновицкой ОГА устроили протест.

Об этом сообщает местное издание "АСС".

Фото: протест в Черновцах (acc.cv.ua)

Протестующие требуют разрешить и дальше работать детским садикам, учреждениям питания, предприятиям и другим учреждениям. Первый заместитель главы Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк во время разговора с ними назвал акцию политической.

Опубликовано Информационное агентство "АСС" Пятница, 21 августа 2020 г.

Отметим, государственная комиссия по ТЭБ и ЧС отнесла Черновцы, Кицманский и Заставновский районы в красную зону карантина.

Напомним, в Украине за сутки госпитализировали рекордное количество больных коронавирусом.

Как известно, в Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.

До этого в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, какие ограничения будут в школах различных карантинных зон.

Добавим, в Украине зафиксирован новый антирекорд по случаям коронавируса, более 2 000 новых случаев за сутки.

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