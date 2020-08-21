В Черновцах устроили протест из-за усиления карантина

Протестующие требуют разрешить и дальше работать детским садикам, учреждениям питания
В Черновцах вводят новые карантинные ограничения из-за внесения города в красную зону. В связи с этим под стенами Черновицкой ОГА устроили протест.
Об этом сообщает местное издание "АСС".
Протестующие требуют разрешить и дальше работать детским садикам, учреждениям питания, предприятиям и другим учреждениям. Первый заместитель главы Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк во время разговора с ними назвал акцию политической.
Опубликовано Информационное агентство "АСС" Пятница, 21 августа 2020 г.
Отметим, государственная комиссия по ТЭБ и ЧС отнесла Черновцы, Кицманский и Заставновский районы в красную зону карантина.
Напомним, в Украине за сутки госпитализировали рекордное количество больных коронавирусом.
Как известно, в Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.
До этого в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, какие ограничения будут в школах различных карантинных зон.
Добавим, в Украине зафиксирован новый антирекорд по случаям коронавируса, более 2 000 новых случаев за сутки.