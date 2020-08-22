У Чернівцях можуть початися протести через посилення карантину, - мер

Фото: протест у Чернівцях (acc.cv.ua)

Жителі міста не готові жо жорсткого карантину

Жителі Чернівців не готові до посилення карантину і можуть вийти на протести. Місто потрапило в "червону" зону карантину.

Про це заявив виконувач обов'язків мера міста Олексій Каспрук в ефірі телеканала Україна 24.

За його словами, місцеві жителі не вірять у загрозу коронавіруса і не хочуть виконувати умови жорсткого карантину.

"Люди не готові до червоної зони. Десятки тисяч підприємців на Калинівському ринку просто збанкрутують, якщо буде черговий локдаун. Тому і йдуть переговори", - сказав в.о. мера.

Каспарук додав, що через кількох порушників повинна згорнутися вся економіка міста, а люди до цього не готові і можуть почати громадські протести.

Нагадаємо, у Чернівцях скасували всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України після того, як уряд відніс місто до "червоної зони" карантину.

21 серпня під стінами Чернівецької ОДА влаштували протест.

РБК-Україна писало, у Чернівецькій області уже дві доби поспіль фіксують понад 200 нових випадків захворювання на коронавірус.