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У Чернівцях можуть початися протести через посилення карантину, - мер

Чернівці, Субота 22 серпня 2020 04:14
У Чернівцях можуть початися протести через посилення карантину, - мер
Фото: протест у Чернівцях (acc.cv.ua)
Автор: Инна Собора

Жителі міста не готові жо жорсткого карантину

Жителі Чернівців не готові до посилення карантину і можуть вийти на протести. Місто потрапило в "червону" зону карантину.

Про це заявив виконувач обов'язків мера міста Олексій Каспрук в ефірі телеканала Україна 24.

За його словами, місцеві жителі не вірять у загрозу коронавіруса і не хочуть виконувати умови жорсткого карантину.

"Люди не готові до червоної зони. Десятки тисяч підприємців на Калинівському ринку просто збанкрутують, якщо буде черговий локдаун. Тому і йдуть переговори", - сказав в.о. мера.

Каспарук додав, що через кількох порушників повинна згорнутися вся економіка міста, а люди до цього не готові і можуть почати громадські протести.

Нагадаємо, у Чернівцях скасували всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України після того, як уряд відніс місто до "червоної зони" карантину.

21 серпня під стінами Чернівецької ОДА влаштували протест.

РБК-Україна писало, у Чернівецькій області уже дві доби поспіль фіксують понад 200 нових випадків захворювання на коронавірус.

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