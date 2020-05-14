У Чернівцях лікарні заповнені хворими коронавірусом: ситуація в місті важка

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Чернівцях вже близько тисячі інфікованих

У Чернівцях лікарні заповнені хворими коронавірусом, ситуація в місті складна. Про це заявив мер Олексій Каспрук в ефірі телеканалу Україна 24.

Каспрук заявив, що в місті вже близько тисячі інфікованих.

"Стабільно важка динаміка. У нас на сьогоднішній день міські лікарні заповнені, пробуємо десь там впихнути додаткові кілька десятків ліжок, для того, щоб приймати і лікувати хворих коронавірусом і важкими пневмоніями", - сказав Каспрук.

Зараз в місті вільно тільки 10 ліжок-місць.

Нагадаємо, у Чернівецькій області 13 травня виявили 72 нових випадки зараження коронавірусом. Всього в області 2516 заражених.

Раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що комісія МОЗ проведе розслідування щодо причин високої кількості хворих коронавірусом в Чернівецькій області.

Зазначимо, адаптивний карантин ввели в Чернівецькій області. У той же час комісія дозволила відновити роботу кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування, але в режимі доставки або на винос, роботу адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів, а також музеїв.

Автор: Анастасия Рокитна