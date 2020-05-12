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Минздрав расследует вспышки коронавируса в Черновицкой области

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 08:35
Минздрав расследует вспышки коронавируса в Черновицкой области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Одной из причин вспышек в Минздраве называют посещение церквей в праздничные дни

Комиссия Минздрава проведет расследование относительно причин высокого количества больных коронавирусом в Черновицкой области. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отмечает, что с понедельника может уже быть аналитическая информация о ситуации в области.

"Сейчас проводятся расследования случаев болезни. В пятницу отправляли в Черновицкую область комиссию Минздрава посмотреть, что там происходит. Я думаю, что с понедельника у нас уже будет аналитическая информация, какие-то решения, которые помогут Черновцам справиться с такой заболеваемостью", - заявил Ляшко.

Врач отметил, что во время Пасхи в Черновцах были нарушены карантинные ограничения. В частности, одной из причин вспышек в Минздраве называют посещение церквей в праздничные дни.

"Черновицкая, Ивано-Франковская, Ровенская области - наибольший уровень заболеваемости у нас. Это связано именно с тем, что украинцы вернулись из стран ЕС. В первую очередь это возвращение из Италии, и это дало нам определенный всплеск заболеваемости. В дальнейшем в Черновцах достаточно большой кластер был связан с празднованием Пасхи. Когда были нарушены определенные карантинные меры. Достаточно большое количество больных именно среди тех, кто посещал церкви своего времени", - добавил он.

Напомним, в Черновицкой области в течение предыдущих суток, 11 мая, зафиксировано 72 новых случая заболевания коронавирусом. Кроме того, в этой области ввели адаптивный карантин. Отметим, именно в Черновцах зафиксировали первый случай коронавируса в Украине.

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныЧерновицкая область
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