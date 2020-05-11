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В Черновицкой области ввели адаптивный карантин

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 20:54
В Черновицкой области ввели адаптивный карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Магазины и спортивные площадки остаются под запретом

В Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести адаптивный карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Так, учитывая статистику заболеваемости и количество летальных случаев коронавируса, комиссия ТЭБ и ЧС решила продлить действие ограничений на:

  • работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;
  • нахождение в общественных местах без масок;
  • проведения массовых мероприятий;
  • посещение детских и спортивных площадок;
  • предоставление стоматологических услуг.

В то же время комиссия разрешила возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, но в режиме доставки или на вынос, работу адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, а также музеев.

Кроме того, карантин продлен в школах и детских садах, а также продлено действие ограничений в отношении движения пригородных автобусов и городского общественного транспорта. Особый режим выезда и въезда в Черновицкой области остается в силе.

Напомним, сегодня в Украине начался первый этап выхода из карантина. С 11 мая в Украине разрешается работа кафе и других заведений общественного питания, магазинов в торговых центрах, парикмахерских, салонов красоты и стоматологических клиник. Также украинцы с понедельника могут посещать парки, скверы, зоны отдыха и детские площадки. При этом каждая область может самостоятельно решать, когда и как ослаблять карантин.

Теги Новости Украины карантинЧерновицкая область
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