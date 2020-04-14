Черновол пришла на допрос в ГБР по делу об убийстве

Фото: Татьяна Черновол (Виталий Носач/РБК-Украина)

Экс-нардеп заявила, что не будет свидетельствовать против себя

Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол пришла на допрос по делу об убийстве в Государственное бюро расследований, передает корреспондент РБК-Украина.

Черновол считает дело против себя делом против всех сознательных украинцев и всех, кто имеет национальное достоинство.

"Это дело начало расследоваться против меня 18 октября 2019 года. Даже не в тот момент, когда адвокат Януковича фактически возглавил ГБР. Оно началось расследоваться раньше, перед нормандской встречей Зеленского… Это часть плана капитуляции Украины", - заявила экс-парламентарий.

Фото: допрос Черновол

Она отметила, что приняла решение не свидетельствовать против себя.

"Я поджигала офис Партии регионов, чтобы отвлечь внимание карателей от Мариинского парка, которые начали убивать активистов Майдана. Да, я это делала, но показания давать не буду. Из-за поджога человек не погиб, человек погиб после того, как офис Партии регионов был занят силами Беркута и титушек… и даже после того, как приехала пожарная машина и потушила огонь", - добавила бывший нардеп.

Напомним, в ГБР рассказали обстоятельства поджога офиса "Партии регионов" в Киеве в 2014 году. В бюро отметили, что поджог офиса "Партии регионов" на улице Липской произошел в промежуток времени между 11 и 12 часами дня 18 февраля 2014 года. При этом смерть Владимира Захарова, в причастности к которой также подозревают Черновол, наступила раньше 13 часов.

Как писало РБК-Украина, ГБР пришло с обысками к дому экс-нардепу Черновол. Черновол заявляла, что обыски проходятся по делу о поджоге офиса "Партии регионов" в Киеве в феврале 2014 года.