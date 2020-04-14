Чорновол прийшла на допит до ДБР у справі про вбивство

Фото: Тетяна Чорновіл (Віталій Носач/РБК-Україна)

Екс-нардеп заявила, що не свідчитиме проти себе

Колишній депутат Верховної ради Тетяна Чорновол прийшла на допит у справі про вбивство в Державне бюро розслідувань, передає кореспондент РБК-Україна.

Чорновол вважає справу проти себе справою проти всіх свідомих українців і усіх, хто має національну гідність.

"Цю справу почали розслідувати проти мене 18 жовтня 2019 року. Навіть не в той момент, коли адвокат Януковича фактично очолив ДБР. Вона почалася розслідуватися раніше, перед нормандською зустріччю Зеленського... Це частина плану капітуляції України", - заявила екс-парламентарій.

Фото: допит Черновіл

Вона зазначила, що прийняла рішення не свідчити проти себе.

"Я підпалювала офіс Партії регіонів, щоб відвернути увагу карателів від Маріїнського парку, які почали вбивати активістів Майдану. Так, я це робила, але свідчення давати не буду. Через підпал людина не загинула, людина загинула після того, як офіс Партії регіонів був зайнятий силами Беркута і тітушек... і навіть після того, як приїхала пожежна машина і загасила вогонь", - додала колишній нардеп.

Нагадаємо, в ДБР розповіли обставини підпалу офісу "Партії регіонів" в Києві у 2014 році. У бюро зазначили, що підпал офісу "Партії регіонів" на вулиці Липській стався у проміжок часу між 11 і 12 годинами днів 18 лютого 2014 року. При цьому смерть Володимира Захарова, в причетності до якої також підозрюють Чорновол, настала раніше 13 годин.

Як писало РБК-Україна, ДБР прийшло з обшуками до будинку екс-нардепа Чорновол. Чорновол заявляла, що обшуки проходяться по справі про підпал офісу "Партії регіонів" у Києві в лютому 2014 року.