ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чорновол прийшла на допит до ДБР у справі про вбивство

Новини » Політика     14.04.2020 - 12:39
Чорновол прийшла на допит до ДБР у справі про вбивство
Фото: Тетяна Чорновіл (Віталій Носач/РБК-Україна)

Екс-нардеп заявила, що не свідчитиме проти себе

Колишній депутат Верховної ради Тетяна Чорновол прийшла на допит у справі про вбивство в Державне бюро розслідувань, передає кореспондент РБК-Україна.

Чорновол вважає справу проти себе справою проти всіх свідомих українців і усіх, хто має національну гідність.

"Цю справу почали розслідувати проти мене 18 жовтня 2019 року. Навіть не в той момент, коли адвокат Януковича фактично очолив ДБР. Вона почалася розслідуватися раніше, перед нормандською зустріччю Зеленського... Це частина плану капітуляції України", - заявила екс-парламентарій.

Фото: допит Черновіл

Вона зазначила, що прийняла рішення не свідчити проти себе.

"Я підпалювала офіс Партії регіонів, щоб відвернути увагу карателів від Маріїнського парку, які почали вбивати активістів Майдану. Так, я це робила, але свідчення давати не буду. Через підпал людина не загинула, людина загинула після того, як офіс Партії регіонів був зайнятий силами Беркута і тітушек... і навіть після того, як приїхала пожежна машина і загасила вогонь", - додала колишній нардеп.

Нагадаємо, в ДБР розповіли обставини підпалу офісу "Партії регіонів" в Києві у 2014 році. У бюро зазначили, що підпал офісу "Партії регіонів" на вулиці Липській стався у проміжок часу між 11 і 12 годинами днів 18 лютого 2014 року. При цьому смерть Володимира Захарова, в причетності до якої також підозрюють Чорновол, настала раніше 13 годин.

Як писало РБК-Україна, ДБР прийшло з обшуками до будинку екс-нардепа Чорновол. Чорновол заявляла, що обшуки проходяться по справі про підпал офісу "Партії регіонів" у Києві в лютому 2014 року.

Розстріли на Майдані в 2014 почались після підпалу офісу Партії регіонів, - ДБР Чорновіл оголосили підозру у вбивстві
Новини України Тетяна ЧорноволДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся