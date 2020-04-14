Черновол в ходе допроса отказалась от дачи показаний

Экс-нардеп Татьяна Черновол на допросе в Государственном бюро расследований (ГБР) отказалась от дачи каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Как отмечается, сегодня состоялся допрос Черновол, подозреваемой в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

"В ходе допроса подозреваемая отказалась от дачи каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Черновол пришла на допрос в деле об убийстве в Государственное бюро расследований.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе ГБР пришло с обысками в дом к экс-нардепу Черновол. Черновол заявляла, что обыски проходятся по делу о поджоге офиса Партии регионов в Киеве в феврале 2014 года.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на обыски у Татьяны Черновол и вручении ей подозрения в убийстве, назвав действия Госбюро расследований "жаждой мести".