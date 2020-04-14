Чорновіл у ході допиту відмовилася від надання показів

Екс-нардеп Тетяна Чорновіл на допиті у Державному бюро розслідувань (ДБР) відмовилася від надання будь-яких показів, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Про це повідомляє прес-служба бюро.

Як зазначаються, сьогодні відбувся допит Чорновол, підозрюваної в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

"У ході допиту підозрювана відмовилася від надання будь-яких показів, посилаючись на ст. 63 Конституції України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Чорновіл прийшла на допит у справі про вбивство в Державне бюро розслідувань.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня ДБР прийшло з обшуками до будинку екс-нардепа Чорновіл. Чорновіл заявляла, що обшуки проходяться по справі про підпал офісу Партії регіонів у Києві в лютому 2014 року.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на обшуки у Тетяни Чорновіл та вручення їй підозри у вбивстві, назвавши дії Держбюро розслідувань "жагою помсти".