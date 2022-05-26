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Над Черновицкой областью истребитель ВСУ сбил вражескую цель

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Черновцы, Четверг 26 мая 2022 23:22
Над Черновицкой областью истребитель ВСУ сбил вражескую цель МиГ-29 (Фото: novynarnia.com)
Автор: Константин Широкун

Истребительная авиация Воздушных сил ВСУ успешно "отработала" вражескую цель в небе над Черновицкой областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черновицкой ОВА Сергея Осачука.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25. Это второй самолет за месяц, который уничтожил боец.

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