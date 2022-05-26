Над Чернівецькою областю винищувач ЗСУ збив ворожу ціль

Винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ успішно "відпрацювала" ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернівецької ОВА Сергія Осачука.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець Національної гвардії України збив у Запорізькій області російський штурмовик Су-25. Це другий літак за місяць, який знищив боєць.

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