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В Черновицкой области загорелся склад автомобильных покрышек

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Черновцы, Вторник 18 мая 2021 15:02
В Черновицкой области загорелся склад автомобильных покрышек Фото: пожар на складе автомобильных покрышек в Черновицкой области (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черновицкой области загорелся склад автомобильных покрышек. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным (ГСЧС) Украины.

Информация о пожаре в трехэтажном здании магазина-склада автомобильных покрышек в селе Коровия Черновицкой области поступил дежурному регионального управления ГСЧС днем 18 мая. На место происшествия выдвинулись 89 спасателей и 23 единицы техники.

Пожар удалось локализовать на площади около тысячи квадратным метров в 14:00. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: пожар на складе автомобильных покрышек в Черновицкой области (dsns.gov.ua)

Напомним, днем 12 мая в Ивано-Франковске загорелось складское помещение в районе аэропорта. Дым от пожара видно за десятки километров.

Отметим, 10 мая в многоэтажке на ул. Выговского во Львове случился пожар в квартире. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали около 100 жителей многоэтажки. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

РБК-Украина писало, что в феврале в Киеве произошел сильный пожар, горело здание на ДВРЗ.

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