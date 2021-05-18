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У Чернівецькій області загорівся склад автомобільних покришок

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Чернівці, Вівторок 18 травня 2021 15:02
У Чернівецькій області загорівся склад автомобільних покришок Фото: пожежа на складі автомобільних покришок у Чернівецькій області (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чернівецькій області загорівся склад автомобільна покришка. За попередніми даними жертв і постраждалих немає.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних (ДСНС) України.

Інформація про пожежу у триповерховій будівлі магазину-складу автомобільних покришок у селі Коровія Чернівецької області надійшла черговому регіонального управління ДСНС вдень 18 травня. На місце події висунулися 89 рятувальників і 23 одиниці техніки.

Пожежу вдалося локалізувати на площі близько тисячі квадратних метрів о 14: 00. За попередніми даними, жертв і постраждалих в результаті події немає.

Фото: пожежа на складі автомобільних покришок у Чернівецькій області (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, вдень 12 травня в Івано-Франківську загорілося складське приміщення в районі аеропорту. Дим від пожежі видно за десятки кілометрів.

Відзначимо, 10 травня в багатоповерхівці на вул. Виговського у Львові сталася пожежа у квартирі.Через сильне задимлення рятувальники евакуювали близько 100 жителів багатоповерхівки. В результаті події жертв і постраждалих немає.

РБК-Україна писало, що в лютому в Києві сталася сильна пожежа, горіла будівля на ДВРЗ.

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