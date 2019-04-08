В Черновицкой области загорелся сахарный завод

В Черновицкой области горит сахарный завод в поселке Кострижевка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Буковина онлайн".

Сообщается, что после обеда произошло возгорание на сахарном заводе "Хрещатик". По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже оборудования. На месте работают подразделения пожарных.

Напомним, ранее в Черниговской области горела территория Межреченского регионального ландшафтного парка. Огонь распространился на площадь около 40 гектаров и продолжал распространяться на лес. К тушению пожара была привлечена авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На выходных в Киевской области в селе Калиновка Васильковского района произошел пожар в складском одноэтажном здании "Новой почты". В компании заявили, что возгорание произошло рядом с отделением, но огонь перекинулся на складское помещение. Часть посылок и грузов удалось спасти, остальное почтовая служба обещала компенсировать. Жертв и пострадавших в результате инцидента не было.