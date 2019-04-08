У Чернівецькій області загорівся цукровий завод

У Чернівецькій області горить цукровий завод у селищі Кострижівка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Буковина онлайн".

Повідомляється, що пообіді сталося загоряння на цукровому заводі "Хрещатик". За попередньою інформацією, причиною пожежі стало порушення правил безпеки при демонтажі обладнання. На місці працюють підрозділи пожежників.

Нагадаємо, раніше в Чернігівській області горіла територія Міжрічинського регіонального ландшафтного парку. Вогонь поширився на площу близько 40 гектарів і продовжував поширюватися на ліс. До гасіння пожежі було залучено авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На вихідних у Київській області в селі Калинівка Васильківського району сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні "Нової пошти". У компанії заявили, що займання сталося поряд з відділенням, але вогонь перекинувся на складське приміщення. Частину посилок і вантажів вдалося врятувати, решту поштова служба обіцяла компенсувати. Жертв і постраждалих в результаті інциденту не було.