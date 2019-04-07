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В Черниговской области горят заповедные территории

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 18:53
В Черниговской области горят заповедные территории
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сейчас пламенем охвачено около 40 гектаров заповедных территорий

В Черниговской области произошло возгорание на территории Межреченского регионального ландшафтного парка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 7 апреля около 16 часов спасатели получили сообщение о возгорании камыша на территории Межреченского регионального ландшафтного парка вблизи села Тужар.

Отмечается, что на данный момент огонь распространился на площадь около 40 гектаров и продолжает распространяться на лес.

"По состоянию на 17:45 возгорание камыша тремя очагами на площади 16,5 га с распространением огня на лес (83 квартал) Межреченского регионального ландшафтного парка на площади около 40 га", - рассказали в ГСЧС.

Кроме того, к тушению пожара привлечены 55 человек личного состава, 11 единиц техники, самолет АН-32П и вертолет Ми-8.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 9-10 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Пожарная опасность в столице достигнет 4 класса. Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

Как писало РБК-Украина, в поселке Шпирки Барского района Винницкой области в воскресенье, 7 апреля, произошел пожар на птицефабрике. В результате инцидента никто не пострадал.

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