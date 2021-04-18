У Чернівецькій області від пострілу загинув прикордонник

У Чернівецькій області від пострілу з вогнепальної зброї загинув прикордонник. Попередньо, 24-річний співробітник Чернівецького прикордонного загону скоїв самогубство.

Про це повідомив речник прикордонного загону Сергій Бровко, передає "Чернівецький промінь" .

"Попередньо, він застосував щодо себе вогнепальну зброю. Військовослужбовець поводив себе нормально, особливою поведінкою не визначався. Чому ставався цей випадок будуть визначати відповідні служби", - сказав він журналістам.

За словами Бровка, тіло загиблого прикордонника виявили сьогодні вранці поблизу пропускного пункту "Порубне" у селі Тереблече.

Нагадаємо, на початку квітня подібний випадок стався на кордоні з Білоруссю. Тоді перебуваючи у прикордонному патрулі скоїв самогубство 20-річний строковик з Миколаєва.

Також РБК-Україна писало про випадок самогубства в тренувальному центрі "Десна". Там на початку квітня застрелився військовослужбовець-контрактник.