На границе с Беларусью застрелился украинский военный, полиция возбудила дело

В Волынской области на границе с Беларусью застрелился украинский военный. На момент инцидента он находился в пограничном патруле.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Волынской области .

"Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие", - говорится в сообщении.

По факту самоубийства возбуждено производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаева. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата", - сообщили правоохранители.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 2 апреля, в Ковельском районе.

Напомним, также 2 апреля в учебном центре "Десна" Черниговской области застрелился военнослужащий по контракту. Он прибыл на обучение месяц назад.

Также сообщалось, что на Донбассе умер украинский военный. Обстоятельства его смерти уточнялись.