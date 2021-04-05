На границе с Беларусью застрелился украинский военный, полиция возбудила дело
В Волынской области на границе с Беларусью застрелился украинский военный. На момент инцидента он находился в пограничном патруле.
Инцидент произошел в пятницу вечером, 2 апреля, в Ковельском районе.
"Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаева. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата", - сообщили правоохранители.
Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По факту самоубийства возбуждено производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
"Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие", - говорится в сообщении.
Напомним, также 2 апреля в учебном центре "Десна" Черниговской области застрелился военнослужащий по контракту. Он прибыл на обучение месяц назад.
Также сообщалось, что на Донбассе умер украинский военный. Обстоятельства его смерти уточнялись.