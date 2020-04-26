В Черновицкой области произошел бунт из-за заключенного с COVID-19

Иллюстративное фото (GettyImages)

К заключенным применили физическую силу, некоторые получили телесные повреждения

В ночь на 25 апреля в Черновицком СИЗО заключенные устроили бунт против принятия заключенного с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, к некоторым заключенным была применена физическая сила, трое из них нанесли себе телесные повреждения.

"Заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались. В связи с этим, 25 апреля в 6 утра руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге. В 8:00, при смене дежурства, заключенные с 3-х камер оказывали персоналу препятствия и сопротивление при вхождении в помещения для проведения проверки... Поэтому к семи заключенным применена физическая сила, а к одному из них - специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО", - сообщила Денисова.

Она добавила, что в СИЗО проводится служебная проверка с привлечением правоохранительных органов, а больной коронавирусом находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с заболеванием на коронавирус. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Напомним, ранее сообщалось, что первые случаи коронавируса выявили в украинских тюрьмах, однако не у заключенных, а у работников.

Также РБК-Украина писало, что Минюст из-за карантина в Украине предлагал амнистию 900 заключенных. Кроме того, инициируются изменения, которые позволят существенно снизить количество новых людей в СИЗО или колониях.