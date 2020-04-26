ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області померли 5 людей з підозрою на COVID-19

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 17:16
У Чернівецькій області померли 5 людей з підозрою на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жертвами хвороби стали троє чоловіків та 2 жінки

У Чернівецькій області за останню добу зафіксовано 5 летальних випадків з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.

За даними облдержадміністрації, за останню добу з підозрою на зараження коронавірусом померли троє чоловіків та дві жінки. Серед них:

  • чоловік 1957 року народження;
  • чоловік 1952 року народження;
  • жінка 1937 року народження;
  • чоловік 1942 року народження;
  • жінка 1955 року народження.

Зазначається, що всі померлі жителі області хворіли на пневмонію.

Крім того, за минулу добу в області було зафіксовано 33 випадки коронавірусу. Зокрема, 11 випадків було зареєстровано у Чернівцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 1340. Вчора в області було зареєстровано понад 30 нових випадків. Вчора від хвороби одужали 8 пацієнтів.

Також РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області в ніч на 25 квітня стався бун у СІЗО через прийняття особи з коронавірусом. До деяких ув'язнених була застосована фізична сила, троє з них отримали тілесні ушкодження.

У Кіровоградській області ще 17 людей захворіли коронавірусом У Харківській області обмежили в'їзд до села, де стався спалах COVID-19 в психлікарні
Новини України Черновицкая областьКоронавірус
News
On Top