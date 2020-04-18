В Черновицкой области за сутки у более 80 человек обнаружили коронавирус

В Черновицкой области в течение суток 17 апреля официально подтвердили коронавирус в еще 82 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Черновицкой областной администрации Сергея Осачука в Facebook.

Отмечается, что наибольшее количество тех, кто заболел, в Черновцах - 39 человек. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 841 человек.

Среди зараженных - 10 священнослужителей, у одного из них подозрение на COVID-19. Также 13 священников ранее контактировали с инфицированными и находятся в самоизоляции.

За последние сутки умерли четверо буковинцев, среди них и 37-летний мужчина - музыкант, который пел в хоре. У одного из умерших диагностировали коронавирусную инфекцию, результаты тестирования еще троих пока ждут.

РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области в течение дня зафиксировано 15 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего новых случаев - 7 - состоялось в селе Петропавловка в восточной части области.

Напомним, ожидается, что после Пасхи на коронавирус в Украине могут заболеть от 2% до 10% населения.