У Чернівецькій області скоротили комендантську годину

У Чернівецькій області змінили тривалість комендантської години. З 17 вересня вона діятиме з 00:00 до 5:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Чернівецької ОВА.

З суботи в області комендантська година та режим світломаскування триватиме з 12 ночі до 5 ранку. У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено. Під час комендантської години вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.