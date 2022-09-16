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У Чернівецькій області скоротили комендантську годину

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Чернівецька область, П'ятниця 16 вересня 2022 19:36
У Чернівецькій області скоротили комендантську годину Фото: у Чернівецькій області скоротили комендантську годину (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Чернівецькій області змінили тривалість комендантської години. З 17 вересня вона діятиме з 00:00 до 5:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Чернівецької ОВА.

З суботи в області комендантська година та режим світломаскування триватиме з 12 ночі до 5 ранку.

У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено.

Під час комендантської години вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.

Нагадаємо, раніше комендантська година в області тривала з 23:00 до 05:00.

Окрім того, у Чернівцях та області заборонили використання феєрверків.

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Черновицкая область Комендантська година Війна Росії проти України
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