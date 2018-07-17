В Черновицкой области в результате ДТП пострадали 4 человека

Людей госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями

В Черновицкой области автомобиль Volkswagen-T4 съехал на обочину и столкнулся с деревом, в результате чего пострадали четверо пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

Пострадавших с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали в Черновицкую областную клиническую больницу.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось 16 июля в селе Зеленов Кицманского района.

Сообщается, что водитель автомобиля Volkswagen-T4 житель села Слобода-Банилов Вижницкого района не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги на обочину. Вследствие этого автомобиль столкнулся с деревом.

Медицинское освидетельствование показало, что 57-летний водитель на момент совершения аварии был трезв.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Фото: авария в Черновицкой области (cv.npu.gov.ua)

Напомним, 13 июля в Перечине Закарпатской области председатель Перечинской РГА Олефир устроил ДТП. По заключению Закарпатского областного наркологического диспансера на момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, внедорожник под его управлением сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте. Вторая женщина умерла вчера, 15 июля, в больнице.

Олефира отстранили от должности, а 16 июля суд арестовал экс-главу Перечинской РГА до 11 сентября.