В Черновицкой области в результате ДТП пострадали 4 человека
Людей госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями
В Черновицкой области автомобиль Volkswagen-T4 съехал на обочину и столкнулся с деревом, в результате чего пострадали четверо пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.
Пострадавших с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали в Черновицкую областную клиническую больницу.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось 16 июля в селе Зеленов Кицманского района.
Сообщается, что водитель автомобиля Volkswagen-T4 житель села Слобода-Банилов Вижницкого района не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги на обочину. Вследствие этого автомобиль столкнулся с деревом.
Медицинское освидетельствование показало, что 57-летний водитель на момент совершения аварии был трезв.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Фото: авария в Черновицкой области (cv.npu.gov.ua)
Напомним, 13 июля в Перечине Закарпатской области председатель Перечинской РГА Олефир устроил ДТП. По заключению Закарпатского областного наркологического диспансера на момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данным полиции, внедорожник под его управлением сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте. Вторая женщина умерла вчера, 15 июля, в больнице.
Олефира отстранили от должности, а 16 июля суд арестовал экс-главу Перечинской РГА до 11 сентября.