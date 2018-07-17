У Чернівецькій області внаслідок ДТП постраждали 4 людини

Людей госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями

У Чернівецькій області автомобіль Volkswagen-T4 з’їхав на узбіччя та зіткнувся з деревом, внаслідок чого постраждали четверо пасажирів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

Постраждалих з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) трапилася 16 липня в селі Зеленів Кіцманського району.

Повідомляється, що водій автомобіля Volkswagen-T4 житель села Слобода-Банилів Вижницького району не впорався з керуванням та з’їхав з проїжджої частини дороги на узбіччя. Внаслідок цього автомобіль зіткнувся із деревом.

Медичне освідчення показало, що 57-річний водій на момент скоєння аварії був тверезий.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Фото: аварія у Чернівецькій області (cv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 13 липня у Перечині Закарпатської області голова Перечинської РДА Олефір влаштував ДТП. За висновком Закарпатського обласного наркологічного диспансеру на момент аварії він перебував в стані алкогольного сп'яніння.

За даними поліції, позашляховик під його керуванням збив двох жінок, одна з яких загинула на місці. Друга жінка померла вчора, 15 липня, у лікарні.

Олефіра усунули з посади, 16 липня суд заарештував екс-главу Перечинської РДА до 11 вересня.