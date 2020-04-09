В Запорожской области подтвердили первую смерть от коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умер 60-летний житель Мелитополя, который находился в реанимации на ИВЛ

В Запорожской области 9 апреля подтвердили первую смерть от коронавируса COVID-19, умер 60-летний житель Мелитополя. Об этом сообщили в Мелитопольском городском совете.

Сообщается, что больной находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"60-летний житель города Мелитополя, который ранее был госпитализирован в Мелитопольскую инфекционную больницу с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умер. Больной находился в реанимационном отделении, был подключен к аппарату ИВЛ под наблюдением медиков", - сообщили в горсовете.

Напомним, ранее в Запорожье сообщили о 6 новых подтвержденных случаях коронавируса. До этого в области было зафиксировано 47 случаев COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Мелитополе Запорожской области ограничили въезд в город в связи с распространением коронавируса. В частности, на выездах и въездах в город начали работу 5 контрольно-пропускных пунктов. Остальные выезды и въезды перекрыты.

Отметим, по состоянию на утро 9 апреля в Украине было подтверждено 1892 заболевания коронавирусом, из них 224 заболели за прошедшие сутки. Умерли в Украине от коронавируса 57 человек, из них 5 - за 8 апреля.