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В Черновицкой области произошло ДТП с автобусом, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    12.10.2019 - 21:46
В Черновицкой области произошло ДТП с автобусом, есть пострадавшие
Фото: ДТП в Черновицкой области cv.npu.gov.ua)

Среди пострадавших 4 ребенка

В Черновицкой области 12 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и рейсового автобуса, в результате которого пострадали 9 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным правоохранителей, водитель рейсового автобуса MAN не справился с управлением, вследствие чего допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Transporter.

Отмечается, что в результате столкновения транспортных средств пострадали 9 пассажиров микроавтобуса Volkswagen. Среди пострадавших четыре ребенка. Все пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области в результате ДТП пострадал 11-летний ребенок. Около 9 утра в Первомайском районе произошло столкновение автомобилей Mercedes Benz и Toyota Land Cruiser. Также пострадали водители автомобилей.

Как писало РБК-Украина, в Закарпатской области водитель микроавтобуса Mercedes совершил наезд на пешехода, который шел по краю дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения

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