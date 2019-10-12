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У Чернівецькій області сталося ДТП з автобусом, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    12.10.2019 - 21:46
У Чернівецькій області сталося ДТП з автобусом, є постраждалі
Фото: ДТП у Чернівецькій області (cv.npu.gov.ua)

Серед постраждалих 4 дитини

У Чернівецькій області 12 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобусу та рейсового автобуса, в результаті якої постраждали 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За даними правоохоронців, водій рейсового автобуса MAN не впорався з керуванням, внаслідок чого допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Transporter.

Зазначається, що в результаті зіткнення транспортних засобів постраждали 9 пасажирів мікроавтобусу Volkswagen. Серед постраждалих чотири дитини. Всі постраждалі з тілесними ушкодженням різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаївській області в результаті ДТП постраждала 11-річна дитина. Близько 9-ї ранку у Первомайському районі сталося зіткнення автомобілів Mercedes Benz та Toyota Land Cruiser. Також постраждали водії автомобілів.

Як писало РБК-Україна, у Закарпатській області водій мікроавтобусу Mercedes скоїв наїзд на пішохода, який йшов по краю дороги. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішоход загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху.

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