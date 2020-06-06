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В Черновицкой области произошла вспышка COVID-19

Новости » Коронавирус     06.06.2020 - 18:26
В Черновицкой области произошла вспышка COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Несколько семей на самоизоляции

В селе Черновка Черновицкой области все тесты на коронавирус COVID-19, которые сделали накануне, оказались положительными. Точное чисто зараженных пока неизвестно.

Об этом сообщил сельский председатель Георгий Бота на своей странице в Facebook.

По словам Боты, двое инфицированных находятся в больнице, остальные пациенты - лечатся амбулаторно. Несколько семей на самоизоляции.

"На каждом шагу подстерегает опасность - можно заразиться Covid-19. Все анализы, которые были сделаны накануне положительные! Больных много!", - написал он.

Сегодня в селе Черновка проведут дезинфекцию улиц.

Напомним, в Украине за последние сутки еще 550 человек заболели коронавирусом, таким образом третий день подряд в стране фиксируется более 500 заболевших.

Отметим, из-за высокой заболеваемости коронавирусом Львовская область в очередной раз продлила карантин, ограничения могут пересмотреть 12 июня.

Также в Житомирской области решили усилить карантин.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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