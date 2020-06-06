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У Чернівецькій області стався спалах COVID-19

Новини » Коронавірус     06.06.2020 - 18:26
У Чернівецькій області стався спалах COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Кілька сімей на самоізоляції

У селі Чорнівка Чернівецької області всі тести на коронавірус COVID-19, які зробили напередодні, виявилися позитивними. Точне чисто заражених поки невідомо.

Про це повідомив сільський голова Георгій Бота на своїй сторінці в Facebook.

За словами Боти, двоє інфікованих перебувають у лікарні, інші пацієнти - лікуються амбулаторно. Кілька сімей на самоізоляції.

"На кожному кроці підстерігає небезпека - можна заразитися Covid-19. Всі аналізи, які були зроблені напередодні позитивні! Хворих багато!", - написав він.

Сьогодні в селі Чорнівка проведуть дезінфекцію вулиць.

Нагадаємо, в Україні за останню добу ще 550 осіб захворіли коронавірусом, таким чином третій день поспіль в країні фіксується понад 500 хворих.

Зазначимо, через високу захворюваність коронавірусом Львівська область в черговий раз продовжила карантин, обмеження можуть переглянути 12 червня.

Також в Житомирській області вирішили посилити карантин.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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