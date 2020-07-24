В Черновицкой области разрешили открыть детсады

Сейчас в области к открытию готовы лишь 30% садиков
В Черновицкой области позволили открыть учреждения дошкольного образования. Садики заработают с 3 августа.
Об этом сообщает "Суспильне".
Как сообщила главный санитарный врач области Наталья Гопко, такое решение приняла сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям.
В зависимости от эпидситуации, решение об открытии садиков буду принимать органы местного самоуправления области.
Условия работы детсадов во время карантина:
Сообщается, что с понедельника, 27 июля готовность детсадов к открытию будут проверять мобильные группы. По словам Гопко, сейчас в области к открытию готовы лишь 30% садов.
Напомним, карантин в Черновицкой области частично ослабили.
Также сообщалось, что детские сады позволили открыть в двух районах в Ровенской области.