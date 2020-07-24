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У Чернівецькій області дозволили відкрити дитсадки

Чернівецька область, П'ятниця 24 липня 2020 20:45
У Чернівецькій області дозволили відкрити дитсадки
Фото: дитсадок (mon.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Наразі в області до відкриття готові лише 30% садочків

У Чернівецькій області дозволили відкрити заклади дошкільної освіти. Садочки запрацюють з 3 серпня.

Про це повідомляє "Суспільне".

Як повідомила головний санітарний лікар області Наталія Гопко, таке рішення ухвалила сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій.

У залежності від епідситуації, рішення про відкриття садочків буду приймати органи місцевого самоврядування області.

Умови роботи дитсадків під час карантину:

  • вимірювання температури працівникам та дітям;
  • забороняється використовувати тканинні рушники, м’які іграшки, килими;
  • дезінфекція поверхонь кожні 2 години;
  • розроблення графіку прогулянок, щоб уникнути скупчення; забезпечити дистанціювання дітей.

Повідомляється, що з понеділка, 27 липня готовність дитсадків до відкриття будуть перевіряти мобільні групи. За словами Гопко, наразі в області до відкриття готові лише 30% садочків.

Нагадаємо, карантин у Чернівецькій області частково послабили.

Також повідомлялося, що дитячі садочки дозволили відкрити у двох районах у Рівненській області.

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