У Чернівецькій області дозволили відкрити дитсадки

Фото: дитсадок (mon.gov.ua)

Наразі в області до відкриття готові лише 30% садочків

У Чернівецькій області дозволили відкрити заклади дошкільної освіти. Садочки запрацюють з 3 серпня.

Про це повідомляє "Суспільне".

Як повідомила головний санітарний лікар області Наталія Гопко, таке рішення ухвалила сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій.

У залежності від епідситуації, рішення про відкриття садочків буду приймати органи місцевого самоврядування області.

Умови роботи дитсадків під час карантину:

вимірювання температури працівникам та дітям;

забороняється використовувати тканинні рушники, м’які іграшки, килими;

дезінфекція поверхонь кожні 2 години;

розроблення графіку прогулянок, щоб уникнути скупчення; забезпечити дистанціювання дітей.

Повідомляється, що з понеділка, 27 липня готовність дитсадків до відкриття будуть перевіряти мобільні групи. За словами Гопко, наразі в області до відкриття готові лише 30% садочків.

Нагадаємо, карантин у Чернівецькій області частково послабили.

Також повідомлялося, що дитячі садочки дозволили відкрити у двох районах у Рівненській області.