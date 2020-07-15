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В Черновицкой области помощь выплатили почти всем пострадавшим от непогоды

Черновцы, Среда 15 июля 2020 19:56
В Черновицкой области помощь выплатили почти всем пострадавшим от непогоды
Фото: последствия наводнения на западе Украины (пресс-служба ГСЧС)
Автор: Максим Зайченко

При этом спасатели еще ликвидируют последствия непогоды

Практически все жители Черновицкой области, которые понесли убытки из-за наводнения, получили компенсации. Оставшимся выплатят помощь до конца недели.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

Так, людям, чьи дома разрушила вода, выплатили по 300 тысяч гривен; владельцам домов, которые необходимо капитально ремонтировать - по 50 тысяч; людям, чье жилье повреждено - 20 тысяч.

"В отдельных районах, пострадавших от наводнения, деньги уже выплачены на 90-97%. В остальных - до конца недели их получат все пострадавшие", - заявляют в ОГА.

Также отмечается, что из-за непогоды без газа сейчас частично остаются 14 сел в Выжницком и Кицманском районах. Службы пытаются восстановить газоснабжение.

Напомним, в конце июня правительство выделило 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнений на западной Украине.

Также РБК-Украина писало, что 3 июля Верховная рада одобрила выделение 2 миллиардов гривен на преодоление последствий наводнений.

Отметим, в июне-июле непогода и сильные ливни повредили инфраструктуру в сотнях населенных пунктов на западе Украины.

При этом в Ивано-Франковской области жертвами наводнений стали четыре человека.

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