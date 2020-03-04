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В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека

Новости » Общество     04.03.2020 - 23:12
В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Образцы анализов всех 4-х госпитализированных передали в лабораторию

В Черновицкой области еще одного человека доставили в больницу в связи с подозрением заражение коронавирусной инфекцией. Об этом передает прес-служба Черновицкой облгосадминистрации.

В целом отмечается, что по состоянию на среду, 4 марта, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще четырех человек.

"Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие Covid-19", - сообщили в ОГА.

Напомним, коронавирус в Украине зафиксировали у мужчины в Черновцах 3 марта. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны.

Ранее РБК-Украина сообщало о трех госпитализированных жителей Черновицкой области с подозрением на коронавирус.

Также заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что сейчас в Украине на исследования передали 6 подозрений на коронавирус, эти люди изолированы.

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