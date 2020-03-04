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У Чернівецькій області із підозрою на коронавірус госпіталізували ще одну людину

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 23:12
У Чернівецькій області із підозрою на коронавірус госпіталізували ще одну людину
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Зразки аналізів усіх 4-х госпіталізованих передали до лабораторії

У Чернівецькій області ще одну людину доправили до лікарні у зв'язку із підозрою зараження коронавірусною інфекцією. Про це передає прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

Загалом зазначається, що станом на середу, 4 березня, до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували ще чотирьох осіб.

"Зразки їхніх аналізів відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність Covid-19", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, коронавірус в Україні зафіксували у чоловіка в Чернівцях 3 березня. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни.

Раніше РБК-Україна повідомляло про тьрох госпіталізованих мешканців Чернівецької області із підозрою на коронавірус.

Також заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що наразі в Україні на дослідження передали 6 підозр на коронавірус, ці люди ізольовані.

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