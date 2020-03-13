В Черновицкой области объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

В Черновицкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского главы Сергея Осачука в Facebook.

По его словам, ограничительные меры будут действовать с 14 марта по 3 апреля.

"С целью предотвращения распространения инфекции коронавируса на территории Черновицкой области мы вводим чрезвычайную ситуацию в области. Как известно, мы второй подтвержденный случай в области. Это не только город Черновцы, но и один из районов нашей области", - сообщил Осачук.

По словам городского главы, все рынки на территории Черновицкой области закрывают, однако продуктовые сектора являются исключением.

"Максимально оставайтесь дома, занимайтесь домашними делами. Также мы призываем ТЦ, супермаркеты, гипермаркеты поддержать эти ограничения ради безопасности наших граждан", - отметил Осачук.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, подтвержден первый летальный случай на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.