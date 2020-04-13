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В Черновицкой области из-за коронавируса в тяжелом состоянии находятся 24 больных

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 16:06
В Черновицкой области из-за коронавируса в тяжелом состоянии находятся 24 больных
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

В медицинских заведениях Черновицкой области находится 201 пациент с коронавирусом

В Черновицкой области среди 24 больных, которые в реанимациях из-за коронавируса, шесть пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации (ОГА).

Как сообщается, в реанимационном отделении областной больницы, подключены к ИВЛ две женщины, у которых подтвердили коронавирус и в Черновицкой городской больнице №1 из трех пациентов реанимационного отделения, двое на аппаратах ИВЛ. Еще один подключенный к аппарату лежит в Сторожинецкой центральной районной больнице. Кроме того, на кислородной поддержке находится трое в Кицманской центральной районной больнице и одна в Новоселицкой центральной районной больнице.

В целом в медицинских учреждениях Черновицкой области находится 238 людей, из которых у 201 пациента уже подтвержден коронавирус.

Напомним, еще одна пациентка с подозрением на коронавирус умерла в Черновицкой области, ее госпитализировали накануне с пневмонией. Это была больная со Сторожинецкой центральной районной больницы.

Также по состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине. Количество смертей выросло до 93.

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