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В Чернівецькій області через коронавірус у важкому стані перебуває 24 хворих

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 16:06
В Чернівецькій області через коронавірус у важкому стані перебуває 24 хворих
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

У медичних закладах Чернівецької області перебуває 201 пацієнт з коронавірусом

У Чернівецькій області серед 24 хворих, які перебувають в реанімаціях через коронавірус шість пацієнтів знаходяться на штучній вентиляції легень. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної держадміністрації (ОДА).

Як повідомляється, в реанімаційному відділенні обласної лікарні, до ШВЛ підключені двоє жінок у яких підтвердили коронавірус та у Чернівецькій міській лікарні №1 з трьох пацієнтів реанімаційного відділення, двоє на апаратах ШВЛ. Ще один підключений до апарату лежить у Сторожинецькій центральній районній лікарні. Крім того, на кисневій підтримці перебуває троє у Глибоцькій центральній районній лікарні та одна у Новоселицькій центральній районній лікарні.

Загалом у медичних закладах Чернівецької області перебуває 238 людей, з яких у 201 пацієнта вже підтверджено коронавірус.

Нагадаємо, ще одна пацієнтка з підозрою на коронавірус померла в Чернівецькій області, її госпіталізували напередодні з пневмонією. Це була хвора з Сторожинецької центральної районної лікарні.

Також станом на 13 квітня офіційно підтверджено 3102 випадки інфікування коронавірусом в Україні. Кількість смертей зросла до 93.

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