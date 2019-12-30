В Черновицкой области в ДТП пострадал ребенок

В Черновицкой области днем 30 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате чего пострадали 2 человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, около 13:30 вблизи села Яблоновка автомобиль Seat Toledo выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz. Предварительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

"Во время автомобильного происшествия травмировались водитель и 10-летний пассажир легкового автомобиля. У мужчины врачи диагностировали закрытую травму костей левого бедра, у мальчика - перелом голени. Пострадавшие доставлены в больницу", - рассказали в полиции.

Отмечается, что по факту инцидента было открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно в ночь на 30 декабря произошло столкновения автомобиля Renault Rapidі с микроавтобусом Volkswagen Crafter, а затем - с Mercedes Vito, который двигался за ним. В результате ДТП погиб 10-летний ребенок. Еще один человек пострадал.

Кроме того, в Запорожской области произошло столкновения грузовика с легковым автомобилем. В результате дтп погибли два человека и еще двое получили ранения. По данному факту открыто уголовное производство.