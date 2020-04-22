ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області від COVID-19 померли два медика

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 18:48
У Чернівецькій області від COVID-19 померли два медика
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області заразилися вірусом 167 медпрацівників

У Чернівецькій області від коронавірусу померли двоє медичних працівників. Про це повідомили у прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації, передають місцеві ЗМІ.

При цьому наголошується, що всього в області заразилися вірусом 167 медпрацівників.

Найбільше випадків зараження зафіксовано серед персоналу Хотинської центральної районної лікарні, де інфіковані 54 медпрацівники. У Чернівецькій обласній клінічній лікарні захворіли 44 медики, у Чернівецькій міській лікарні № 1 - 21 медпрацівник.

З початку епідемії від коронавіруса померли двоє медпрацівників - сестра-господиня з лікарні швидкої медичної допомоги та медсестра з Герцаївської ЦРЛ.

За даними ОДА, померлі не працювали в медустановах, де лікуються хворі з коронавірусом.

Нагадаємо, станом на ранок 22 квітня, в Україні було зафіксовано 174 випадки смерті від коронавірусу. За останню добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 13 українців.

У той же час, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, рівень смертності від коронавірусу в Україні є одним з найнижчих серед держав-сусідів і складає всього 2,7%.

Великобританія досягла піку захворюваності коронавірусом В Івано-Франківській області від COVID-19 одужала однорічна дитина
Новини України Черновицкая областьКоронавірус
News
On Top