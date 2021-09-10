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В Черновицкой области только четверть учебных заведений вакцинировали 80% персонала

Автор: Владислав Красинский

В Черновицкой области только 25% учебных заведений по состоянию на 10 сентября вакцинировали от коронавируса 80% штата. В случае усиления карантина могут закрыться почти 600 школ, детсадов и вузов.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина сообщил Департамент образования и науки Черновицкой ОГА.

По данным департамента, на сегодня 80% вакцинированного штата имеют 103 детсада, 86 школ и 4 учреждения высшего образования.

В то же время отметки в 80% привитого персонала не достигли еще 592 учреждения образования:

  • 275 детсадов;
  • 294 школы;
  • 23 учреждения высшего образования.

Напомним, похожая ситуация с вакцинацией в учебных заведениях наблюдается и в Черниговской области.

А в Волынской области в случае усиления карантина сможет работать только 21 школа.

Добавим, в Министерстве здравоохранения советовали родителям самостоятельно следить за вакцинацией учителей.

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Черновицкая областьКарантинКоронавирус