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У Чернівецькій області лише четверть закладів освіти вакцинували 80% персоналу

Автор: Владислав Красінський

У Чернівецькій області лише 25% закладів освіти станом на 10 вересня вакцинували від коронавірусу 80% штату. У разі посилення карантину можуть закритися майже 600 шкіл, дитсадків та вишів.

Про це у відповіді на запит РБК-Україна повідомив Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА.

За даними департаменту, на сьогодні 80% вакцинованого штату мають 103 дитсадки, 86 шкіл та 4 заклади вищої освіти.

Водночас позначки у 80% щепленого персоналу не досягли ще 592 заклади освіти:

  • 275 дитсадків;
  • 294 школи;
  • 23 заклади вищої освіти.

Нагадаємо, схожа ситуація з вакцинацією в закладах освіти спостерігається і в Чернігівській області.

А у Волинській області у разі посилення карантину зможе працювати тільки 21 школа.

Додамо, у Міністерстві охорони здоров'я радили батькам самостійно стежити за вакцинацією вчителів.

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