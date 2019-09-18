В Черновицкой области блокировали производство подпольных алкогольных напитков и сигарет

В Черновицкой области правоохранители блокировали производство подпольных алкогольных напитков и сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что незаконный товар изготавливался из нелегально ввезенного в страну сырья низкого качества.

"Подпольные цеха были оборудованы пятью местными жителями на территории домохозяйств и в арендованных складских помещениях", - говорится в сообщении.

Во время обысков оперативники обнаружили 13 тонн спирта неизвестного происхождения, более 4 тысячи бутылок фальшивых алкогольных напитков, а также почти 25 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Согласно предварительным оценкам, общая стоимость изъятой продукции составляет более 2 млн гривен.

"Готовый фальсификат под видом известных брендов с фальшивыми акцизными марками злоумышленники сбывали оптом и в розницу через сеть заведений питания и торговли", - рассказали в СБУ.

Фото: изъятые доказательства (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила на злоупотреблениях служебным положением группу работников одного из таможенных постов Житомирской таможни. По результатам экспертизы, только в 2019 году из-за действий злоумышленников государственному бюджету нанесен ущерб почти на 900 000 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, СБУ разоблачила миллионые злоупотребления на Харьковском авиапредприятии. Бывший заместитель руководителя Харьковского авиапредприятия незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода, из-за чего нанес ущерб государству на 5,5 миллионов гривен.