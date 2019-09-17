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СБУ разоблачила сотрудников Житомирской таможни на коррупционных сделках

Новости » Происшествия    17.09.2019 - 20:29
СБУ разоблачила сотрудников Житомирской таможни на коррупционных сделках
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Они способствовали занижению пошлин за экспорт нефтепродуктов

Служба безопасности Украины разоблачила на злоупотреблениях служебным положением группу работников одного из таможенных постов Житомирской таможни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что руководитель отдела таможенного оформления и двое его подчиненных, главных государственных инспекторов, создали коррупционную схему минимизации импортных пошлин украинским экспортерам нефтепродуктов.

"По результатам экспертизы, только в 2019 году из-за действий злоумышленников государственному бюджету нанесен ущерб почти на 900 000 гривен", - говорится в сообщении.

Трем работникам таможни сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об их отстранении от занимаемых должностей. Продолжается следствие.

СБУ разоблачила сотрудников Житомирской таможни на коррупционных сделках

Напомним, ранее СБУ разоблачила миллионые злоупотребления на Харьковском авиапредприятии. Бывший заместитель руководителя Харьковского авиапредприятия незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода, из-за чего нанес ущерб государству на 5,5 миллионов гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что врачам Национального института рака объявили о подозрении в вымогательстве денег у онкобольных пациентов. Злоумышленники вымогали деньги за препараты, которые должны были достаться пациентам бесплатно.

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